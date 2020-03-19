В Карелию поступит 20 000 систем по определению коронавируса

Сегодня перед депутатами Законодательного собрания Карелии выступил заместитель премьер-министра правительства РК по вопросам здравоохранения и социальной защиты, глава штаба по предупреждению завоза и распространения вируса 2019-nCoV в республику Игорь Корсаков, сообщает журналист нашего портала из зала заседаний ЗС РК.

По его словам, на территории Карелии нет зарегистрированных случаев коронавируса. Обследовано 252 человека. 34 пациента, вернувшиеся из-за границы, имеют респираторные симптомы, за ними ведется наблюдение. В режиме самоизоляции находится 220 человек.

Корсаков утверждает, что в Карелии есть тесты по определению вируса и исследования проводятся в Карелии. В понедельник в Карелию поступят еще 20 000 систем по определению коронавируса. Дефицита тестов, по его, словам нет. Проверку на коронавирус проходят только те, кто приехал из-за границы и имеет симптомы заболевания: кашель и температуру.

Он сообщил, что решено больничные выдавать не только тем, кто приехал из-за границы и находится в режиме самоизоляции, но и членам их семьи, которые вместе с ними проживают. Для пожилых людей, которые обеспечиваются льготными лекарствами, должны обеспечить доставку препаратов на дом. До 6 апреля отменены занятия в школах, а посещать детсады можно по желанию.

Проблемы сохраняются с масками и дезинфицирующими растворами. 34 тысячи масок поступили в Карелию, и шесть тысяч флаконов дезинфицирующих средств. Для медиков есть 106 тысяч масок, а раствора хватит на три дня. По словам Корсакова, маски будут делать осужденные, такая договоренность есть с УФСИН. При этом глава штаба отметил, что маски это не решение вопроса, так как они не эффективны.

«Чихать рекомендуют в локоть»,

– сказал корсаков.

Бассейны в Петрозаводске и районах Карелии предполагается закрыть. По кинотеатрам есть распоряжение продавать не более 50 билетов на сеанс.

Корсаков добавил, что открыто 10 инфекционных коек, можно быстро открыть еще 195. В Карелии есть 213 аппаратов искусственной вентиляции легких.