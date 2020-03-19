«Ростелеком» в Карелии обеспечит общение без ограничений

«Ростелеком» понимает абонентов, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Детские сады и школы уходят на карантин. Обучение в вузах перемещается в интерактивный онлайн. Рабочий режим и тот становится удаленным.

Строгость введений понятна – мы стараемся обезопасить друг друга от неприятных последствий. Очевидно и то, что ограничения не должны мешать людям общаться, учиться и развиваться. Оставаться на связи с окружающим миром помогут новые меры «Ростелекома», которые он применяет при оказании телеком - услуг.

Для домашнего интернета при наличии технической возможности провайдер повысит максимальную скорость передачи данных. Офисная работа, хоть и на дому, будет выполняться в срок, а онлайн - обучение пройдет без заминок.

Для домашних телефонов компания вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. В настоящее время более 12 млн семей по всей стране пользуются домашними телефонами от «Ростелекома», у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. Свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».

«Компания понимает сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы поднимаем скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн - кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам и мультфильмам, а также лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн - платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации».

- сообщает Михаил Осеевский, президент компании «Ростелеком».

Для того, чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.