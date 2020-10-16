В Карелии разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19

В Карелии растет число новых заболевших коронавирусом. Ранее в республике было зарегистрировано рекордное количество инфицированных – 121. А за последние сутки ковид подтвердился еще у 95 человек. При этом у большей части пациентов имеются признаки заболевания, около 30 процентов – это пациенты со средним и тяжелым течением болезни, нуждающиеся в стационарном лечении, написал «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Руководитель ведомства отметил необходимость увеличения коек в лечебных учреждениях для заболевших коронавирусом. По его данным, на сегодня, 16 октября, процент свободных коек составляет всего 36,5%.

«С учетом нарастания числа больных и ухудшения эпидобстановки требуется увеличение и коечного фонда для стационарного лечения пациентов. Так, в настоящее время дополнительно развернуты койки в наркологическом диспансере, в Пряжинской ЦРБ, в Сортавальской ЦРБ, в Роддоме им.Гуткина»,

- сообщил министр.

«В особом порядке предусмотрено перепрофилирование коек в Республиканском центре паллиативной помощи на ул. Толстого. Пациенты будут переведены в здание центра на ул. Перттунена»,

- написал Охлопков.

Весной в Карелии было развернуто пять видов инфекционных стационаров с определением зон обслуживания. Это диагностические центры; монопрофильные ковидные центры; стационары для больных с ОРЗ и пневмониями без коронавирусной инфекции с разделением по отдельности на бактериальную и вирусную этиологию; специализированные медорганизации для больных с COVID-19; резервные медорганизации для долечивания больных с ковидной инфекцией и без нее.

С начала пандемии в республике заболело 5076 человек, поправились 3902, умерли 43. (фото на главной russian.rt.com, Кирилл Зыков)