25 апреля 2020, 20:15
Россия

Два депутата Госдумы госпитализированы с коронавирусом

Врачи оказывают коммунистам Дмитрию Новикову и Леониду Калашникову необходимое лечение

Первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков госпитализирован с двусторонней вирусной пневмонией. У депутата подтвержден COVID-19. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

По словам депутата от фракции КПРФ, коронавирус выявил и тест, и компьютерная томография легких. Отмечается, что у Новикова нет предположений, где он мог подхватить инфекцию.

Также с коронавирусом госпитализирован еще один депутат от КПРФ Леонид Калашников. По мнению главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он мог заразиться от своего водителя, который отвозил его на тестирование. У депутата диагностировали двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом. По сообщению «Интерфакса», тест на инфекцию оказался отрицательным, но диагноз удалось поставить с помощью компьютерной томографии.

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Первый случай коронавируса подтвержден в Ленобласти
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Том Хэнкс подхватил коронавирус
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Итальянцам закрыли въезд в Россию из-за коронавируса
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Режим повышенной готовности введен в Карелии из-за коронавируса
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Минздрав РК: коронавирус может поразить половину жителей республики
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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире
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В правительстве оценили готовность Карелии к вспышке коронавируса
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Россия вводит ограничения на полеты в Германию, Францию Испанию
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«Крымскую весну» в Петрозаводске отменили из-за коронавируса
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В Финляндии растет число заболевших коронавирусом
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Россиян призвали воздержаться от посещений торговых центров в час пик
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Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в России
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Число заболевших коронавирусом выросло в Финляндии
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У туристов, возращающихся из Финляндии, стали измерять температуру
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Минздрав Карелии открыл для медиков «горячую линию» по коронавирусу
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Минздрав Карелии выделил помещения для карантина по коронавирусу
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Выявлены новые случаи заболевания коронавирусом в России
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В России в общей сложности выявлено десять больных коронавирусом
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Глава Минздрава Карелии не исключил угрозу пандемии из-за коронавируса
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Вернувшуюся из ОАЭ жительницу Карелии проверяют на коронавирус
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Врачи взяли под наблюдение вернувшихся из Италии жителей Карелии
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Доктор Мясников высказался о пользе коронавируса
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В Италии снова целуются: петрозаводчанка - о коронавирусе в Ломбардии
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Жители России не боятся заразиться коронавирусом
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Коронавирус впервые выявлен у домашнего питомца
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Заболевший коронавирусом россиянин выявлен в Азербайджане
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Россия приостановит полеты в Южную Корею из-за коронавируса
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В Европе могут возобновить временный погранконтроль из-за коронавируса
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В Китае могут начать казнить тех, кто умолчит о коронавирусе
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Онищенко прокомментировал слухи об опасности посылок из Китая
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