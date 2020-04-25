Два депутата Госдумы госпитализированы с коронавирусом

Первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков госпитализирован с двусторонней вирусной пневмонией. У депутата подтвержден COVID-19. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

По словам депутата от фракции КПРФ, коронавирус выявил и тест, и компьютерная томография легких. Отмечается, что у Новикова нет предположений, где он мог подхватить инфекцию.

Также с коронавирусом госпитализирован еще один депутат от КПРФ Леонид Калашников. По мнению главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он мог заразиться от своего водителя, который отвозил его на тестирование. У депутата диагностировали двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом. По сообщению «Интерфакса», тест на инфекцию оказался отрицательным, но диагноз удалось поставить с помощью компьютерной томографии.