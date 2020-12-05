Глава Карелии спрогнозировал, что коронавирус не исчезнет в 2021 году

Губернатор Артур Парфенчиков решил больше не публиковать на своей страничке «ВКонтакте» сводку с количеством заболевших коронавирусом в Карелии. С этого дня руководитель республики будет лишь извещать о борьбе с коронавирусом, мониторить сообщения жителей и обсуждать проблемы. Также он дал весьма не радужный прогноз. Как считает, губернатор, вирус в никуда не денется в 2021 году.

Как написал утром 5 декабря руководитель региона, теперь ежедневную сводку будет публиковать республиканский оперштаб. Из написанного главой республики поста, можно понять, что Парфенчиков больше не считает информативной оперативную сводку.

«За прошедшие месяцы мы поняли, что коронавирус «поселился» среди нас. Он есть в каждом городе или поселке и едва ли не в каждом доме. Очевидно, что и в следующем году он никуда не исчезнет и нам придется жить, учитывая этот факт. И если в начале пандемии, да и позже, подробная оперативная сводка была действительно весьма информативной, показывая, как развивается ситуация в наших населенных пунктах, то сейчас она уже не выполняет данную функцию. Также как и онлайн-карта с заболевшими, от которой мы спустя некоторое время отказались, поскольку она исчерпала свою актуальность»,

- написал он.

Глава добавил, что риски заражения сохраняются, продолжается рост инфицированных, а соблюдать противоэпидемические меры следует при любом их количестве.

Как подчеркнул губернатор, жители Карелии могут получать сведения о ситуации с COVID-19 из официальных источников: правительственного сайта, оперативного штаба «ВКонтакте» или «Телеграме». (фото gov.karelia.ru)