История в лицах: триумф Вячеслава Лядинского

Автор: Анна Павлова

В этом году Карелия уверенно входит во все топы самых посещаемых мест и привлекательных туристических направлений России. Для многих гостей знакомство с нашей республикой начинается с ее столицы – Петрозаводска. К счастью, и здесь есть много красивых уголков и интересных исторических зданий, благодаря которым наш город часто сравнивают с Санкт-Петербургом, а квартал исторической застройки дает возможность представить, каким был дореволюционный Петрозаводск.

Одной из главных ценностей и отличительной особенностью старинных зданий всегда была их связь с историческими событиями, а также уникальность архитектурных решений. Это касается как зданий дореволюционной постройки, так и тех, что строились до 50-х годов прошлого века. Среди них нет двух одинаковых, каждое обязательно отличается рядом интересных деталей, будь то лепнина, колонны, портики или арки. Пришедшие им на смену «хрущевки» и унылые в своей одинаковости панельные дома не могут особо похвастаться ни тем, ни другим. Тем приятнее в очередной раз прогуляться по историческому центру и полюбоваться прекрасными фасадами, обновленными к 100-летию республики.

К сожалению, имена многих архитекторов и зодчих, подаривших городу уникальные по красоте здания, незаслуженно забыты. А ведь именно с их помощью сформировался исторический облик Петрозаводска, интересный и запоминающийся, который отличает его от других городов.

И сегодня в нашей исторической рубрике хочется вспомнить человека, который оставил городу немало красивых зданий и важных хозяйственных сооружений. Речь пойдет о Вячеславе Николаевиче Лядинском. Свою лепту в развитие родного города он внес не только как архитектор, но и как гидростроитель и инженер.

Вячеслав Николаевич родился 16 августа 1882 года в учительской семье, которая принадлежала к известному в Карелии роду священнослужителей. После учебы на электро-механическом отделении Санкт-Петербургского политехнического института Лядинский с 1908 по 1918 год занимал должность губернского инженера Олонецкого губернского земства. Он проявил себя как профессионал широкого профиля, который и до революции и в советское время успешно трудился не только как инженер-электротехник, но и как архитектор и гидростроитель.

Вячеслав Николаевич участвовал в работе строительного отделения Олонецкого губернского правления, являясь экспертом разного рода комиссий, а также возглавлял дорожный комитет губернского земства. Он руководил строительством первой в 1910 году и второй в 1925 году городских ГЭС на реке Лососинке в Петрозаводске, возглавлял дорожный отдел Олонецкого губсовета народного хозяйства. На Онежском металлургическом и механическом заводе с 1920 по 1933 Лядинский заведовал сначала ремонтно-строительным и электрическим цехами, затем конструкторским бюро и отделом капитального строительства. С 1937 года и до выхода на пенсию в 1951 году он работал в проектной конторе «Карелпроект», был членом Союза архитекторов Карелии.

Вячеслав Лядинский является автором проектов жилых домов, детских садов и лечебниц, а также проектов инженерного обеспечения многих общественных сооружений и больничных комплексов на территории Карелии. По его проектам построены мосты через реки Шую, в 1911 году, и Суну – в 1913. Он также был непосредственным производителем работ множества построенных гражданских зданий. Среди них архиерейский дом, Народный дом, Дом крестьянина, а также некоторые цеха Онежского завода. К сожалению, эти его творения не дожили до наших дней. Более счастливой оказалась судьба других его работ.

Длительное время на Мариинской улице, ставшей позднее улицей К.Маркса, находился один из старейших городских кинотеатров – «Триумф». Здание по проекту В. Лядинского было заложено 2 августа 1911 года и предназначалось для театра городского благотворительного общества. Тогда же в одном из залов нового здания разместился кинотеатр «Триумф», а в другом проходили общественные собрания губернских чиновников.

В 1918 году в здании разместился губернский штаб Красной гвардии, а в 1920 состоялся съезд, провозгласивший образование Карельской Трудовой Коммуны. В 1927 году здесь торжественно отмечалось 10-летие советской милиции. С 1929 года в здании располагался Русский театр драмы. В 1955 году он переехал в новое здание на площади Кирова, а кинотеатр «Триумф» все еще продолжал здесь работать вплоть до 1965 года, когда здание было перестроено для Финского национального театра.

Здание корпуса глазного отделения губернской земской больницы на улице Военной, ныне Федосовой, было построено по проекту Лядинского в 1909 году и в прошлом году отметило свой 110-ый юбилей. Строили его, что называется, «всем миром» по инициативе талантливого и успешного врача-офтальмолога Ильи Александровича Шехмана, который на протяжении многих лет им потом руководил. Долгое время это был один из ведущих офтальмологических центров сначала царской, а потом и советской России.

Затем здание постепенно перестало справляться со своими функциями, некоторое время пустовало и потихоньку разваливалось, и в начале двухтысячных в плачевном обветшалом состоянии было передано православной церкви, которая, благодаря пожертвованиям прихожан и собственным средствам, вернула зданию надлежащий вид. Сегодня оно гармонично вписывается в ансамбль набережной Онежского озера и одновременно является частью очаровательного квартала исторической застройки.

Сейчас это здание, а также корпус городской детской больницы (бывшее хирургическое отделение земской больницы) на пересечении улиц Кирова и Еремеева - те из немногих зданий в городе, которые сохранилось в том виде, в каком их задумывал и строил талантливый архитектор.

Однако имя Вячеслава Лядинского достойно того, чтобы горожане его знали и помнили. Этот замечательный разносторонний человек внес огромный вклад в развитие Петрозаводска, способствовал улучшению условий жизни его обитателей и может являться прекрасным примером служения своему народу и стране, независимо от происходящих в ней политических событий.

Материал подготовлен при поддержке Клиники "Кивач" - центра международного медицинского туризма в Карелии.

Использовано фото сайта Муниципального архива Петрозаводска. Благодарим за помощь в поиске источников информации работников Национальной библиотеки РК.