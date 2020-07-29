169 человек умерло в России за сутки от COVID-19

В России за прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 169 человек. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в России выявили 5 475 новых случаев коронавируса (3,7 на 100 тысяч), выздоровели 8 116 человек. Всего с начала эпидемии заразились 828 990 человек, умерли 13 673 человека, выздоровели 620 333 человека.

Больше всего случаев заражения за сутки выявили в Москве – 671 (5,3 на 100 тысяч), Свердловской области – 223 (5,1 на 100 тысяч) и в Ханты-Мансийском автономном округе – 173 (10,8 на 100 тысяч).

В Карелии за минувшие сутки COVID-19 заразились 34 человека. Новые случаи выявлены в Петрозаводске – 25 человек, в Костомукше – 1 человек, в Лоухи – 5 человек, в Прионежском районе – 2 человека (село Деревянное), в Пудоже – 1 человек.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 15, в Медвежьегорском районе – 2, в Суоярвском районе – 5, в Лоухском районе – 3, в Костомукше – 2, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1. Также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».