Количество умерших от коронавируса в России превысило 40 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 26 402 человек. Умерли 569 пациентов. Выздоровели 24 763 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6524. В Санкт-Петербурге 3697 новых случаев, в Архангельской области - 387, в Мурманской области - 287, в Ленинградской области - 211.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 322 056 раз. Скончались 40 464 человека. Выздоровели 1 803 467 человек.

Напомним, в Карелии 30 ноября выявлено рекордное количество новых инфицированных - 451 человек. Фото coronavirus-tracking.ru