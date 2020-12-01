Россиянам рассказали, как будут выплачены пенсии за декабрь и январь

Российские пенсионеры получат выплаты за декабрь 2020 года по стандартному графику. Даты предпраздничных выплат пока не определены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.

Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику, сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже, в прошлом году они были объявлены 20 декабря,

- отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Совете Федерации рассказали, как вырастут выплаты пенсионерам в 2021 году. Для различных категорий пенсионеров индексация в новом году пройдет по-разному. Фото zaryakubani.ru