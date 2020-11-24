В Совфеде рассказали, как вырастут пенсии в 2021 году

Выплаты пенсионерам разных категорий в 2021 году будут проиндексированы. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, ее слова приводит «Парламентская газета».

Как сообщила Бибикова, неработающим пенсионерам повысят выплаты на 6,3%, то есть, в среднем, пенсии вырастут на тысячу рублей.

Инвалиды всех категорий и ветераны боевых действий также получат прибавку к выплатам с 1 февраля. Размер индексации в данном случае зависит от индекса потребительских цен за предыдущий год. Сейчас этот показатель составляет 3,8%.

Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, но в дальнейшем показатель могут скорректировать. Фото zhukvesti.ru