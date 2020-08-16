16 августа 2020, 12:31
Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 16 августа
Количество заболевших коронавирусом в республике достигло отметки в 2720 человек
На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена 15 августа.
Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1369 случаев заражения. Это больше половины всех заболевших в Карелии. Далее следуют Кемский район (158), Прионежский район (115), Беломорский район (111) и Сортавальский район (106).
Также много зараженных в Сегежском районе (96), Олонецком районе (96), Кондопожском районе (90), Лоухском районе (89) и Суоярвском районе (89).
Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.