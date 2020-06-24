24 июня 2020, 11:35
Портрет карельского врача появился на билборде в Санкт-Петербурге
Артур Павлов вошел в число врачей, награжденных Президентом
Билборд с благодарностью карельскому врачу появился на одной из улиц северной столицы, сообщают «Вести Карелия».
На щите - надпись «Спасибо, доктор!» и фотография заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера Артура Павлова.
Напомним, Артур Павлов вошел в число десяти врачей Карелии, награждённых указом Президента орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом.
Как пишет паблик, подобные билборды с благодарностями и портретами российских врачей уже разместили во многих городах страны.