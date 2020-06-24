Портрет карельского врача появился на билборде в Санкт-Петербурге

Билборд с благодарностью карельскому врачу появился на одной из улиц северной столицы, сообщают «Вести Карелия».

На щите - надпись «Спасибо, доктор!» и фотография заведующего отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера Артура Павлова.

Напомним, Артур Павлов вошел в число десяти врачей Карелии, награждённых указом Президента орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

Как пишет паблик, подобные билборды с благодарностями и портретами российских врачей уже разместили во многих городах страны.