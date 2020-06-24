Сегодня над Петрозаводском пролетят военные самолеты

24 июня над карельской столицей пролетят российские военные самолеты, возвращаясь с парада Победы в Санкт-Петербурге, сообщает администрация города.

«Увидеть красочное зрелище можно будет на Онежской набережной приблизительно в период с 11.00 до 11.30. Администрация напоминает горожанам о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции в местах массового скопления людей»,

- напоминают в мэрии.

Кроме того, сегодня сотрудники Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова проведут экскурсию по местам Октябрьского проспекта, связанным с именами и героическими событиями периода Великой Отечественной войны. Начало мероприятия – в 14.00. Записаться на экскурсию можно по телефону 74-42-31.