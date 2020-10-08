Три жителя Карелии, заразившиеся COVID-19, подключены к ИВЛ

Сегодня на прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова, которая проходит в режиме онлайн на его странице в соцсетях, руководитель региона, а также руководитель Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович и министр здравоохранения РК Михаил Охлопков рассказали, сколько в республике госпитализировано больных COVID-19.

Парфенчиков подчеркнул, что сейчас у карельских медиков появилась возможность разграничивать всех заразившихся COVID-19 на несколько групп. В первую группу попадают заразившиеся люди, у которых нет никаких выраженных симптомов заболевания. Во вторую – больные коронавирусом. Среди последних выделяются больные средней тяжести, тяжелые больные и крайне тяжелые.

На сегодняшний день в Карелии всего три пациента, находящихся в крайне тяжелой ситуации. Все они подключены к аппаратам ИВЛ. Плюс есть еще один тяжелый пациент. Больных средней тяжести – 179. Все они госпитализированы и проходят лечение.

По словам главы Карелии, на сегодняшний день 40 процентов коечного фонда в Карелии остаются свободными.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в последнее время количество больных (не путать с инфицированными) увеличилось в процентном отношении по сравнению с весной и летом 2020 года. По ее словам, ранее процент бессимптомных больных был 40, а стало 26. Возможные причины такого явления – наложение инфекций и ослабленный иммунитет.

Котович добавила, что с 21 сентября суточный прирост инфицированных больных резко вырос в Карелии. С 21 по 27 сентября рост составил 46 процентов. На неделе с 28 сентября по 4 октября по отношению к предыдущей неделе 34 процента. В среднем ежедневно фиксируется 70 новых случаев.

Глава Карелии подчеркнул, что ситуация с количеством тяжелых больных не является критической. Поэтому на данный момент разговор о введение в республике жестких ограничительных мер не стоит.

«У нас ситуация не отличается кардинально от прошлого года. Я не хочу говорить, что все хорошо. Но мы должны учитывать всю цифровую составляющую пандемии очень четко. Наши меры по соблюдению масочного режима и социальной дистанции дают свои плоды», – сказал глава.

По словам Парфенчикова, задача власти - сделать так, чтобы республика жила нормальной жизнью и не выходила на карантин. «У нас нет планов с 10, 12, 15, 18 или 20 числа вводить жестких ограничений», – уточнил он.