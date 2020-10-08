Уборка парков и скверов усилена в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают выполнять сезонные работы по поддержанию чистоты. Работают мобильные бригады и техника, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание сейчас уделяется уборке опавших листьев и скошенной травы в парках и скверах. Работы ведутся на Перевалке, Кукковке, в районе Октябрьского проспекта, в центре города.

Продолжаются работы по посадке декоративных кустарников. Сейчас их сажают на улице Свердлова. Также в центре города ведется санитарная обрезка растительности, которая стимулирует рост молодых побегов у кустарников и деревьев.

Горожанам напомнили, что в случае неудовлетворительного состояния городских объектов можно обращаться в ЕДДС по круглосуточному телефону 051.