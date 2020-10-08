В Карелии наградили мать погибшего мальчика-героя Святослава Юшкова

Мать шестилетнего Святослава Юшкова сегодня была награждена нагрудным знаком и символом «Горячее сердце». Таким образом власти поблагодарили женщину за воспитание сына, совершившего героический поступок, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, в августе прошлого года маленький житель Карелии попытался спасти своего дедушку, которому стало плохо в бане. В помещении начался пожар. Святослав попробовал самостоятельно вытащить родственника, но пламя перекинулось на него самого.

Ребенок получил серьезные ожоги. Врачи долго боролись за его жизнь, но 9 сентября он скончался в ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда мальчика доставили из Карелии.

За самоотверженность и мужество Святослав Юшков посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага».