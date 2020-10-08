Умершего главу Олонецкого района посмертно наградили медалью

Сегодня бывшему главе Олонецкого района Сергею Прокопьеву, ушедшему из жизни в феврале этого года, исполнилось бы 50 лет. В Олонце вспоминали своего руководителя, сообщает паблик районной администрации во «ВКонтакте».

Сергей Прокопьев был посмертно награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Сегодня эта награда была передана его семье.

Жители Олонецкого района помнят его как принципиального руководителя, человека с активной жизненной позицией, безгранично любившего свою Родину и жизнь,

- отметили в администрации района.

Напомним, с именем Сергея Прокопьева связан скандал, который разразился в ноябре 2019 года. Как заявили несколько депутатов Олонецкого совета, на заседании комиссии по бюджету глава администрации посетовал, что у него нет лицензии на отстрел недовольных граждан. «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», – процитировали чиновника народные избранники. Скандал вышел на федеральный уровень. Сергей Прокопьев утверждал, будто не говорил приписываемых ему фраз. В итоге районная администрация подала в суд на депутата Нину Щербакову, но после смерти Прокопьева прекратила эту тяжбу.