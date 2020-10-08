Водитель без прав пойман сотрудниками ДПС в Карелии

В Кондопожском районе инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии остановили очередного водителя ЗАЗ без прав. К ответственности привлечен и владелец автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

С начала года инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем свыше 2000 водителей, которые никогда не имели водительского удостоверения. Водители привлечены к административной ответсвенности по статье 12.7. 1. Кодекса – штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

В ГИБДД по РК напоминают, что передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей, для собственника автомобиля. 150 нарушителей – владельцев автомобилей привлекли инспекторы ГИБДД в этом году.