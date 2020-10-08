Петрозаводский военкомат меняет адрес

Как стало известно редакции портала «Петрозаводск говорит», городской военный комиссариат съезжает с привычного адреса ул. Антикайнена, д. 1.

Выезд с занимаемых площадей обусловлен капитальным ремонтом, который будет производиться в здании, где уже почти 20 лет сидят городские мобилизационные структуры.

По имеющейся у нас информации, ремонт будет производиться с апреля по ноябрь 2021 года, но переезд начинается уже на днях.

Источник сообщает, что городской военный комиссариат уже прекратил прием и выдачу документов.

В телефонном разговоре республиканский военком Андрей Артемьев подтвердил планы на капремонт, но опроверг информацию, что здание находится в аварийном состоянии.

По его словам – это обычная плановая процедура, которую проходят любые объекты определенного срока службы.

На деятельность учреждения и призыв это никак не повлияет.

О новом адресе, по которому разместиться городской военный комиссариат, а также других нюансах работы учреждения, А. Артемьев обещал рассказать завтра на брифинге в правительстве Карелии, который состоится онлайн.

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