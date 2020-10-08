Петрозаводчане рассказали, готовы ли они привиться от COVID-19

2 октября в Петрозаводске были сделаны первые прививки от коронавируса. Пока объемы поставок в Карелию вакцины незначительны, и вакцинацию предлагают в первую очередь работникам многопрофильного центра для лечения COVID-19 и сотрудникам Республиканской инфекционной больницы.

Придет время, и иммунизация станет доступной для всех. Будет ли процедура добровольно-принудительной?

А пока мы спросили у горожан и гостей карельской столицы: готовы ли они получить дозу с антигеном?