В России за сутки COVID-19 выявлен у 6 361 человек

За сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в России возросло на 6 361. При этом 2 920 из них не имеют симптомов, передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Общее число заболевших на сегодняшний день в стране 80 949 человек.

Также сообщается, что за последние сутки умерли 66 больных с COVID-19. Общее количество смертей в стране – 747.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки из больниц выписаны 517 человек. За весь период удалось поправиться 6767 россиянам.