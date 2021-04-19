Роспотребнадзор заявил о формировании двух российских штаммов COVID-19

Главный государственный санитарный врач Анна Попова заявила о формировании в России двух вариантов коронавирусной инфекции.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта»,

- цитирует «Интерфакс» руководителя Роспотребнадзора. Эти мутации вируса не похожи на те, которые обнаружены за рубежом.

Описание двух новых вариантов COVID-19 предложат отделению медицинских наук РАН, как только материалы по ним «будут готовы к публикации». Кроме того, в России зарегистрированы 192 случая заражения британским штаммом и 21 - южноафриканским вариантом коронавируса.

Ранее Попова заявила о стабилизации ситуации в России. Страна занимает 87место в мире по среднесуточному количеству заболевших. (фото medvestnik.ru)