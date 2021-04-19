Петрозаводск присоединился к акции «Красная гвоздика»

В России стартовала ежегодная акция «Красная гвоздика». К мероприятию присоединилась и Карелия.

В сетевых магазинах Петрозаводска желающие могут купить значок, символизирующий скорбь о павших героях и заботу о ветеранах войн и боевых действий. Средства, вырученные от продажи «Красной гвоздики», направляют на оказание медицинской помощи солдатам и офицерам, сообщили в пресс-центр администрации Петрозаводска.

Благотворительный фонд «Память поколений» реализует инициативу с 2015 года. За это время в Карелии адресную помощь получили 194 ветерана. Значки «Красная гвоздика» будут находиться в продаже до 30 августа. (фото гвоздика.рф)