19 апреля 2021, 13:06
Петрозаводск присоединился к акции «Красная гвоздика»
Деньги от покупки значка идут на помощь солдатам и офицерам
В России стартовала ежегодная акция «Красная гвоздика». К мероприятию присоединилась и Карелия.
В сетевых магазинах Петрозаводска желающие могут купить значок, символизирующий скорбь о павших героях и заботу о ветеранах войн и боевых действий. Средства, вырученные от продажи «Красной гвоздики», направляют на оказание медицинской помощи солдатам и офицерам, сообщили в пресс-центр администрации Петрозаводска.
Благотворительный фонд «Память поколений» реализует инициативу с 2015 года. За это время в Карелии адресную помощь получили 194 ветерана. Значки «Красная гвоздика» будут находиться в продаже до 30 августа. (фото гвоздика.рф)