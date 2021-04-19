Умер олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

19 апреля ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Шувалов был первым советским чемпионом мира по хоккею, титул он завоевал в 1954 году. В 1956 году хоккеист взял золото Олимпиады. Всего за карьеру он дважды становился чемпионом мира и три раза - чемпионом Европы.

На счету Виктора Шувалова 150 матчей в чемпионатах СССР и 222 заброшенные шайбы. Чемпионом Советского Союза он становился пять раз. Фото yandex.ru