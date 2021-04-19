Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Страна занимает 87-е место в мире по среднесуточному количеству заболевших. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

По тестированию... Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов. Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87-я позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется,