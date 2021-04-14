Россиянам объяснили разницу между антителами к COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости объяснила, в чем разница между антителами М и G.

Антитела класса М появляются через неделю после заражения коронавирусом. Как правило, они указывают на острое течение болезни. Антитела G вырабатываются через 2-3 недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу.

По словам эксперта, при классическом иммунном ответе срок жизни антител IgM недолог. Концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых переболевших коронавирусом антитела этого класса могут обнаруживаться в крови в течение нескольких месяцев, а по некоторым данным, и до полугода.

Антитела G циркулируют в течение более длительного времени, обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются гораздо более эффективными в противодействии возбудителю, пояснили Пшеничная.

Поставить диагноз исключительно по исследованию на антитела нельзя, говорит эксперт. Метод проверки иммунитета является дополнительным. Эпидемиолог уточнила, что если у человека при регулярных скрининговых обследованиях впервые выявляют IgM, то это повод пройти более углубленное обследование.

«Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19», - отметила специалист. (фото Евгений Биятов, iz.ru)