Онищенко прокомментировал слухи об опасности посылок из Китая

Геннадий Онищенко заявил, что не стоит опасаться шопинга на популярном китайском интернет-площадке. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке с юмором отреагировал на мнение об опасности покупок из Поднебесной, сообщает РИА Новости.

«Нужно или не нужно получать посылки из Китая? Можно получать, если вам оттуда не присылают змею, которую вы на завтрак себе заказали, или летучую мышь»,

- рассказал Онищенко на пресс-конференции, посвящённой новому коронавирусу.

Напомним, относительно живучести нового вируса в научной среде звучат разные мнения. Поскольку штамм еще недостаточно изучен, ни одно из них не является в полной мере объективным.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Власти КНР ввели карантин в 13 городах с населением более 30 млн человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии.

Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой», Роспотребнадзор усилил контроль за распространением вируса. Ведомство рекомендовало местным органам власти в сфере образования организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая. Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.