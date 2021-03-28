В Карелии выявлено менее 90 новых случаев коронавирусной инфекции

За последние сутки в Карелии выявлено 89 новых случаев коронавируса. Из этого числа заболевших - 86 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, рассказали сегодня утром в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Удалось поправиться за минувшие 24 часа еще 158 пациентам.

Также подтверждены новые летальные исходы от COVID-19. В Сортавальской ЦРБ скончались жители Питкяранты, мужчина, 1934 года рождения, и женщина, 1949 года рождения, а также житель поселка Импилахти, 1955 года рождения. У всех троих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.



Число выявленных случаев коронавируса в нашей республике остается высоким - 7084,8 случая на 100 тысяч населения. По России показатель составляет 3073,8 случая, по Северо-Западу - 5437,5.

За все время пандемии в Карелии заболели - 43683 человека, поправились - 40882, умерли - 380. (фото bbc.com)