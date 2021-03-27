«Ласточка» из Петрозаводска в Санкт-Петербург поменяла расписание

В расписание движения «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводска внесли изменения. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, устанавливается стоянка на станции Подпорожье.

С 1 апреля «Ласточка» №803 будет отходить из столицы Карелии в 06:36, в Подпорожье будет прибывать в 08:22, а отправляться со стоянки в 08:22,5. В Петербург скоростной поезд будет прибывать в 12:00.

С 1 апреля по 29 мая «Ласточка» №804 будет отправляться из Северной столицы в 06:32, в 10:04,5 будет делать остановку в Подпорожье, затем будет отправляться в 10:05. В Петрозаводск электропоезд прибудет в 11:50.

С 30 мая «Ласточка» №804 будет отходить из Петербурга в 06:32, стоянка в Подпорожье в 10:08, в Петрозаводск поезд прибудет в 11:54.

С 1 апреля «Ласточка» №805 будет отходить из карельской столицы в 18:00, остановка в Подпорожье в 19:45, в Петербург поезд прибудет в 22:59.

С 1 апреля «Ласточка» №806 будет отправляться из Петербурга в 18:00, остановка в Подпорожье в 21:13,5. В Петрозаводск поезд прибудет в 22:59.

Пассажиры могут купить билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, узнать расписание поездов в железнодорожных кассах, в мобильном приложении и на сайте железной дороги. (фото gorod48.ru)