Найдено тело музыканта Александра Липницкого

В Подмосковье нашли тело погибшего 68-летнего музыканта Александра Липницкого.

Режиссер Лада Раскольникова, опубликовала в «Фейсбуке» фотографии с места поисковых работ и сообщила, что тело музыканта обнаружили.

Сооснователь культовой рок-группы «Звуки Му» погиб 25 марта на Москве-реке. Сообщалось, что деятель русского рока Александр Липницкий утонул, катаясь на лыжах на Николиной горе.

Друг музыканта, критик Артемий Троицкий предполагал, что Липницкий погиб, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку. (фото Валерий Левитин, gazeta.ru)