На следующей неделе в районах Карелии будут отключать электричество

В ряде районов Карелии на следующей неделе будут временно отключать электричество. Это связано с проведением неотложных работ. Энергетики предупреждают о возможных временных отключениях с 29 марта по 4 апреля:

Кемский район:

- 29 марта с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улица Юбилейная (дом 15-А).

- 29 марта с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Фрунзе (дома 1, 2, 4-А, 5, 10, 12), Мосорина (дом 1).

- 29 марта с 9.00 до 9.30 и с 12.00 до 12.30. Город Кемь: здание ОМВД.

- 29 марта с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Октябрьская (дома 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32).

- 30 марта с 9.00 до 9.30 и 12.00 до 12.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 30 марта с 13.30 до 14.00 и с 16.30 до 17.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская (дома 28,28-А,29,31), Подужемская; поселок Латушка: улицы Свободы, Кирпичная, Дорожная, Труда.

- 30 марта с 14.00 до 16.30. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Поморская, Ленина (дома 46,48), Слободская, переулок Рыбацкий.

Медвежьегорский район:

- С 29 марта по 2 апреля с 9.00 до 16.00. Поселки Сергиево, Огорелыши, деревня Данилово (с 11.00 до 16.00 население будет получать электроэнергию с передвижной дизель-электростанции).

- 29 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Немино.

Сегежский район:

- С 29 по 31 марта с 9.30 до 17.00. Поселок Попов Порог (частично).

Лоухский район:

- 29 марта с 8.00 до 10.00. Поселок Амбарный.

- 31 марта с 15.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

Питкярантский район:

- 29 марта с 9.00 до 15.00. Поселок Юляристиоия.

- С 29 по 31 марта с 9.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Садовая, Рыбацкая.

Сортавальский район:

- С 29 по 31 марта с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Загородная, Холмистая, Солнечная, Кайманова (все частично).

Лахденпохский район:

- 29 и 30 марта с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Северная.

Калевальский район:

- 29 марта с 10.00 до 11.00. Поселок Калевала: улица Советская (частично).

- 30 марта с 10.00 до 11.00. Поселок Калевала: улица Вяйнямейнена (частично).

Костомукшский городской округ:

- 30 марта с 14.00 до 16.30. Город Костомукша: Мусорный полигон ООО «МСА», СНТ «Хвоинка», ПАО Ростелеком: телевышка, СНТ «Руда», СНТ «Остров», КТП-63 (ФЛ Новикова Е. В.), СНТ «Стройматериалы», СНТ «Заречье», СНТ «Заря», СНТ «Озерное», поселок Заречный.

Кондопожский район:

- 30 марта с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ «Заря».

- 31 марта с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Ольховая.

Олонецкий район:

- 31 марта с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 13-35), Интернациональная, Будённого (дома 66-76).

- 1 апреля с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 7), Свободы (дома 1-5), Володарского (дома 1-10), Партизанская (дома 1-11), переулок Партизанский.

- 2 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Сосновый бор, Украинская (дома 37-48), Старозаводская, Ганичева (дом 1-Б), Леселидзе (Дома 110-А, 111), здание ФАПа.

Пряжинский район:

- 29 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Титова; местечко Падозеро.

- 30 марта с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улицы Калинина, Октябрьская, Шоссейная, Заречная, переулок Виданский.

- 31 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Шоссейная, переулок Строителей.

Прионежский район:

- С 29 марта по 2 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное; деревни Педасельга, Пухта, СОТ «Онежец»; деревня Царевичи.

- 30 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Хвойная.

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: здание насосной станции. (фото susanin.news)