Перенесшим ковид посоветовали обращаться к врачу из-за пятен в глазах

Вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что у переболевших коронавирусом в глазах могут возникать «микротромбики». Своим мнение эксперт поделился в беседе с «Вести FM», пишет РИА Новости.

«Очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит, - появилось пятнышко, и появилось»,

- рассказал вирусолог. По словам медика, зрение у людей не падает, но с походом к окулисту медлить он не советует.

Тимаков также призвал людей, перенесших ковид, в том числе и молодых пациентов, обследоваться у кардиолога и невропатолога. По словам медика, зачастую у переболевших учащаются головокружения и обмороки, снижается толерантность к жаре и физическим нагрузкам. (фото TobiasD, pixabay.com)