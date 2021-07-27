Новый праздник может появиться в России

День качества предложили установить в России.

С инициативой о новом государственном празднике выступил Минпромторг. Отмечать предлагают во второй четверг ноября, пишет РИА Новости.

«Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации», - приводит агентство комментарий из проекта. (фото tigerlily713, pixabay.com)