Жители трех городов Карелии скончались от коронавируса

Еще три человека скончались в Карелии от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Сортавальской ЦРБ умерли житель Сортавалы 1960 года рождения и жительница Лахденпохьи 1924 года рождения. В республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске скончался мужчина 1949 года рождения. Все умершие имели сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки Covid-19 в Карелии выявлен у 175 человек. Из этого числа заболевших - 169 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии. Выздоровел еще 221 человек. Такую статистику привели в оперштабе. Фото tvsamara.ru