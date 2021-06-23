Власти Карелии объяснили, какие массовые мероприятия будут разрешены

По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом подготовлены изменения в распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Так, в Карелии запрещаются все массовые, в том числе торжественные и траурные мероприятия с численностью свыше 30 человек в помещении и более 100 человек на открытом воздухе. Исключение делается для мероприятий, все участники которых имеют справку об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученную не ранее, чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации.

Отдельные изменения касаются работы гостиниц. Напомним, что с 15 июля размещать постояльцев, приехавших из других регионов, можно только при наличии у них документа о вакцинации либо справки об отрицательном анализе на коронавирус (ПЦР-тест), полученной не ранее, чем за 2 дня до заселения. При последующих заселениях в гостиницы или другие средства размещения, указанные в туристической путевке, можно предъявить только документы, подтверждающие предыдущее проживание в коллективном средстве размещения, и туристическую путевку. Фото big-rostov.ru