На любителей устраивать свалку на Лесной расставили «фотоловушку»

На контейнерной площадке на улице Лесная, 8, в Петрозаводска выросла крупная несанкционированная свалка. Навалы мусора и других отходов размещались с нарушением правил содержания контейнерной площадки, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Сегодня регоператор вывез свалку строительных и прочих отходов с Лесной. Чтобы предотвратить новые нарушения, инспекторы Карелприроды расставили поблизости фотоловушку. Для борьбы с любителями мусорить в столице Карелии установлена сеть из 10 «фотоловушек».

Строительные отходы должны вывозиться по отдельному договору с перевозчиком, имеющим лицензию. Старые шины просят вывозить в ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82. (фото источника)