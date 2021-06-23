Электричество на Ключевой отключат из-за спиливания аварийных деревьев

В пятницу, 25 июня, электричество пропадет в ряде домов на Ключевой в Петрозаводске. О временных неудобствах предупредили в мэрии.

С 12:00 электроснабжения отключат в домах № 25, 27, 29, 31, 33, 35 на Ключевой улице; № 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 на Индустриальной улице; № 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 на Народной улице; № 3А, 5А, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на улице Водников; № 5, 7, 9 на улице Сусанина.

Электричество отключат на время спиливания трех аварийных деревьев в районе дома №12 по улице Водников. Электроснабжение обещают восстановить, как только работы будут завершены. (фото topspb.tv)