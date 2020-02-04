Первый самолет с эвакуированными россиянами вылетел из Уханя

Первая группа россиян, которую из-за вспышки коронавируса, эвакуировали из китайского Уханя, вылетела домой. На борту военно-транспортного самолета находятся 80 человек. Их сопровождают медики и специалисты Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Незадолго до этого в аэропорту Уханя приземлился второй самолет, прибывший для эвакуации граждан.

По информации «Лента.ру», после дозаправки в Улан-Удэ самолеты с россиянами полетят в Тюменскую область. Россиян поместят в двухнедельный карантин, после чего они смогут вернуться домой.

По данным на 4 февраля, число погибших достигло 414, заразившихся — 13 522 человека. Заболевание было зафиксировано в 23 странах.