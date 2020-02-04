Девушка мечтает поправиться до 270 килограммов, чтобы выйти замуж

26-летняя девушка весит 204 килограмма и мечтает поправиться до 270 килограммов. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет «Лента.ру».

В прошлом году она познакомилась с 34-летним мужчиной, весившим 86 килограммов. Новый приятель, как оказалось, мечтал о крупной подруге, которая позволила бы ему перекармливать ее.

На первом свидании девушка сообщила ему о своей мечте набрать вес. После этого пара стала устраивать «обжорные» дни в ресторане. Пока девушка объедается, мужчина гладит ее живот и уговаривает не останавливаться и есть побольше. Обычно американка употребляет до пяти тысяч килокалорий, а в «обжорные» съедает вдвое больше.

В декабре девушка обручилась с партнером. Она рассчитывает набрать желаемый вес в этом году, после чего сыграть свадьбу.

Фото: lenta.ru