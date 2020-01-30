Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке. Распоряжение об этом и о других мерах по борьбе со смертельным китайским коронавирусом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», - сказал премьер, открывая заседание правительства. О каких именно дополнительных мерах идет речь, Мишустин не сообщил.

По данным на 30 января, от нового коронавируса умерли 170 человек, заболевших около 7,8 тысячи.

Случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Франции и Финляндии, где первый случай заболевания был официально зафиксирован накануне. В России приход заболевания ожидают в феврале. 28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной. Сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.