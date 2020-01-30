Российский младшеклассник поджег свою школу

Ученик четвертого класса случайно устроил пожар в одной из школ Краснодара. Мальчик так испугался, что ничего не рассказал взрослым, из-за чего огонь распространился по зданию. Об этом сообщает «Югополис».

По информации издания, пожар в местной школе №49 произошел в среду, 29 января. В ходе проверки выяснилось, что возгорание произошло по вине десятилетнего школьника. Мальчик нашел зажигалку и случайно поджег куртку в раздевалке. Испугавшись наказания, ребенок не сказал взрослым о произошедшем. Пожарная сигнализация сработала, когда огонь уже распространился по школе.

Из школы эвакуировали 524 ученика и 60 учителей, пожар потушили. Пострадавших нет, сгорела только верхняя одежда некоторых школьников. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Мэр Краснодара Евгений Первышов заступился за устроившего пожар мальчика и заявил о готовности лично участвовать в возмещении ущерба. «Нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку», - отметил он.