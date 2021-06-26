21 665 новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки

21 665 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в России, передает RT со ссылкой на федеральный оперативный штаб. За все время пандемии заболели в стране 5 430753.

Подтверждены еще 619 смертей пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 132 683.

За минувшие сутки были выписаны 14 347 человек. За все время поправились после коронавируса 4 943 986 человек.

Ранее в стране было зафиксировано 20393 случая ковида. (фото pnp.ru)