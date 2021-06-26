26 июня 2021, 11:33
21 665 новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки
В оперативном штабе огласили данные по заболеваемости коронавирусом в стране
21 665 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в России, передает RT со ссылкой на федеральный оперативный штаб. За все время пандемии заболели в стране 5 430753.
Подтверждены еще 619 смертей пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 132 683.
За минувшие сутки были выписаны 14 347 человек. За все время поправились после коронавируса 4 943 986 человек.
Ранее в стране было зафиксировано 20393 случая ковида. (фото pnp.ru)