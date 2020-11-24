Мэрия провела рейд по магазинам на Кукковке

В Петрозаводске продолжаются антиковидные рейды по торговым точкам. Сотрудники городской администрации смотрят, как различные объекты торговли и сферы услуг выполняют распоряжение губернатора.

Очередной рейд прошел на Кукковке. Контролеры проверили десять магазинов, сообщает пресс-центр мэрии. В частности, инспекторы проверили, соблюдается ли требование по времени обслуживания пенсионеров. Напомним, по распоряжению главы Карелии посещать объекты розничной торговли, кроме аптек, в будни с 10 до 13 часов могут лишь граждане старше 65 лет.

Контролеры напомнили представителям администрации магазинов об ответственности за нарушение требований. (фото пресс-центр администрации города)