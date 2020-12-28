Британский штамм коронавируса выявили на границе Финляндии с Россией

В граничащем с Россией финском районе Кюменлааксо обнаружен первый случай британского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kouvolan Sanomat.

Первый носитель вируса в Суоми был выявлен в рождественские праздники. Он прибыл в страну на Рождество из Великобритании. Сейчас медики проверяют людей, контактировавших с заболевшим, чтобы исключить распространение заболевания.

На прошлой неделе стало известно, что в Великобритании выявили новый штамм SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70% заразнее обычного. Данных по летальности у специалистов пока недостаточно.

Многие страны, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Фото ridus.ru