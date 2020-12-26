Финская служба защиты детей оказалась перегружена в период пандемии
Количество обращений в органы опеки Финляндии постоянно росло в течение всего времени ограничительных мероприятий, вызванных распространением COVID-19, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на статью, опубликованной 26 декабря газетой ilkka Pohjalainen.
Спрос на услуги по поддержке семьи больше всего вырос весной и осенью, удвоившись или даже утроившись в этом году. При этом, на текущий момент актуальной статистики по стране нет, поскольку она обновляется лишь один раз в год, в мае.
При этом количество посещений социальными работниками детей на дому уменьшилось, поскольку многие не решались впускать их в свои дома. Однако соцработники освоили общение через Интернет.
Вебинары оказались настолько успешными, что мы не откажемся от них даже после эпохи „короны,
— говорит заместитель менеджера по развитию организации «Детские деревни — SOS» Тийна Рихти.
В статье говорится, что весной «Детская деревня — SOS» получила больше чем обычно запросов от тех, кто хотел стать приемными родителями. Однако, после первоначального собеседования и предварительной оценки данная группа была значительно сокращена. Это при том, что в стране нехватка приемных семей.
У людей стало больше времени подумать о том, чего они действительно хотят от своей жизни. У многих возникло желание помочь. Кроме того, „корона“ заставила многих людей беспокоиться о средствах своего существования, а приемное родительство рассматривается как один из возможных источников дохода,
— комментирует этот факт Рихти.
После введения ограничительных мероприятий, закрытия школ на карантин «у некоторых подростков резко возросло употребление наркотиков».
Осенью уже ощущалась острая нехватка мест для детоксикации и реабилитации несовершеннолетних. На эти места сейчас существуют очереди на три, а то и четыре месяца,
— рассказывает еще об одной проблеме работник «Детской деревни».
Фото с сайта ilkkapohjalainen.fi