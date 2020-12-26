Финская служба защиты детей оказалась перегружена в период пандемии

Количество обращений в органы опеки Финляндии постоянно росло в течение всего времени ограничительных мероприятий, вызванных распространением COVID-19, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на статью, опубликованной 26 декабря газетой ilkka Pohjalainen.



Спрос на услуги по поддержке семьи больше всего вырос весной и осенью, удвоившись или даже утроившись в этом году. При этом, на текущий момент актуальной статистики по стране нет, поскольку она обновляется лишь один раз в год, в мае.

При этом количество посещений социальными работниками детей на дому уменьшилось, поскольку многие не решались впускать их в свои дома. Однако соцработники освоили общение через Интернет.

Вебинары оказались настолько успешными, что мы не откажемся от них даже после эпохи „короны,

— говорит заместитель менеджера по развитию организации «Детские деревни — SOS» Тийна Рихти.

В статье говорится, что весной «Детская деревня — SOS» получила больше чем обычно запросов от тех, кто хотел стать приемными родителями. Однако, после первоначального собеседования и предварительной оценки данная группа была значительно сокращена. Это при том, что в стране нехватка приемных семей.

У людей стало больше времени подумать о том, чего они действительно хотят от своей жизни. У многих возникло желание помочь. Кроме того, „корона“ заставила многих людей беспокоиться о средствах своего существования, а приемное родительство рассматривается как один из возможных источников дохода,

— комментирует этот факт Рихти.

После введения ограничительных мероприятий, закрытия школ на карантин «у некоторых подростков резко возросло употребление наркотиков».

Осенью уже ощущалась острая нехватка мест для детоксикации и реабилитации несовершеннолетних. На эти места сейчас существуют очереди на три, а то и четыре месяца,

— рассказывает еще об одной проблеме работник «Детской деревни».

Фото с сайта ilkkapohjalainen.fi