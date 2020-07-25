Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была подтврждена 24 июля. Их 29 человек.

Так, в городе появились сразу 15 новых очагов. Это дом №53 по Первомайскому проспекту, дом №20 по Октябрьскому проспекту, дом №11 по проспекту Ленина, дом №26 по улице Суоярвской, дом №2 по улице Архипова, частный дом на улице Ватутина, дом №5 по улице Фурманова, дом №13 по улице Перттунена, дом №30А по улице Машезерской, дом №9 по Комсомольскому проспекту, дома №53 и 71 по улице Балтийской, дом №14 по улице Сортавальской, дом №49 по улице Ильича и частный дом на улице Котовского.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №55 по улице Кутузова, дом №22 по улице Профсоюзов, дом №17 по улице Сыктывкарской, дом №22 корпус 2 по улице Древлянка, дом №53 по улице Черняховского, частный сектор на улице Гражданской, дом №32А по улице Льва Толстого и дом №77 по улице Калинина.

Общее количество зараженных в Петрозаводске достигло отметки в 1060 человек.