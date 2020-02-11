11 февраля 2020, 13:35
Россия

Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса

Представитель известной врачебной династии отметил, что россияне стали уделять большее внимание мерам профилактики в эпидсезон

Нет худа без добра, считает телеведущий Александр Мясников: благодаря панике из-за вспышки коронавируса россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, утверждает доктор.

«Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих! Еще бы от гриппа прививались вовремя»,

- цитирует телеврача «Московский комсомолец».

Мясников считает, что реальный шанс заразиться 2019-nCoV в России равен нулю. Однако из-за всеобщей паники, вызванной вспышкой коронавируса, люди стали тщательнее соблюдать личную гигиену.

Мясников пояснил, что другие вирусные инфекции в данный момент находятся «в самом разгаре», поэтому необходимо соблюдать профилактические меры. Он порекомендовал заболевшим не ходить на работу, в гости или на концерты, чтобы не заражать других людей.

Теледоктор напомнил, что здоровому человеку маска не поможет защититься от болезни, так как любой вирус легко преодолеет преграду из куска ткани. По словам Мясникова, маски следует носить медицинскому персоналу, а также уже заразившимся людям. При этом ведущий отметил, что человек в маске намного реже касается своего рта и глаз, а значит уменьшают угрозу переноса бактерий с собственных рук.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса превысило тысячу человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 42 тысяч человек, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Власти КНР ввели карантин в 13 городах с населением более 30 млн человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. 

Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой», Роспотребнадзор усилил контроль за распространением вируса. Ведомство рекомендовало местным органам власти в сфере образования организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая. Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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