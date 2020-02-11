Россиянам напомнили о дополнительных выходных в феврале и марте

День защитника Отечества и Международный женский день подарят россиянам два дополнительных выходных. В этом году жителей страны ожидают длинные выходные в феврале и марте, напоминает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля.

8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле в России могут назначить дополнительный выходной день для голосования по изменениям в Конституцию.