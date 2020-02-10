Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену после автокатастрофы

Певица МакSим может не вернуться на сцену после серьезного ДТП, в которое она попала в прошлом году. Если состояние здоровья артистки не улучшится, она может покинуть эстраду навсегда, а не временно, как заявляли ранее ее представители.

В комментарии НТВ концертный директор певицы Маргарита Соколова отметила, что если артистка «будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать», то «когда-нибудь вновь выйдет на сцену». Но если «все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет».

Уточнено, что у 36-летней МакSим «головные боли, бессонница, болят ноги, голова». По словам неврологов, у певицы посттравматический синдром. В результате специалисты порекомендовали артистке «отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях» - чтобы восстановить сон и сосуды.

Напомним, певица Марина Абросимова попала в крупную автомобильную аварию весной 2019 года. Певица спешила на съемки своего нового клипа, и по дороге у автомобиля лопнуло колесо. В результате машину занесло. МакSим получила множество серьезных травм, страдала от сильных болей и некоторое время даже не могла говорить.