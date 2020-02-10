Александр Друзь пожаловался на маленькую пенсию

Знаток, магистр телепередачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал о своей мизерной пенсии. Об этом интеллектуал сообщил изданию Teleprogramma.pro. Прожить на пенсию невозможно, уверен Друзь.

Отвечая на вопрос журналиста издания о пенсии, 64-летний Друзь рассказал, что получает совсем небольшие деньги, на которые «невозможно прожить». Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.

До этого размер своей пенсии раскрыл Юрий Лоза. Он рассказал, что получает 12 тысяч рублей, потому живет в основном за счет гонораров за музыкальные композиции и тексты и участие в различных проектах.

Фото РИА Новости